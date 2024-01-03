https://ria.ru/20240103/zaderzhanie-1919613952.html

В Челябинской области задержали подозреваемого в нападении на бойца СВО

В Челябинской области задержали подозреваемого в нападении на бойца СВО - РИА Новости, 03.01.2024

В Челябинской области задержали подозреваемого в нападении на бойца СВО

В Челябинской области задержали четвертого подозреваемого в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:40

2024-01-03T19:40

2024-01-03T22:06

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 янв — РИА Новости. В Челябинской области задержали четвертого подозреваемого в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону. "Установлено местонахождение еще одного — 21-летнего подозреваемого, ранее объявленного в розыск. В ближайшее время неоднократно судимому челябинцу планируется предъявить обвинение в совершении вышеуказанного преступления и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.Уточняется, что следователь просил заключить под стражу двух других участников конфликта, но суд отправил их под домашний арест.При этом в следственном управлении СК не смогли пояснить РИА Новости, избирали ли такую меру пресечения третьему задержанному.По данным ГУМВД по региону, четвертый подозреваемый ранее был судим за кражу и разбой.Инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе Челябинска. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет местных жителей, в том числе демобилизованных с передовой и их жен. Иностранные граждане также ударили одного из участников спецоперации неким предметом, используемым в качестве оружия. В понедельник СК сообщил о задержании троих подозреваемых, один из которых несовершеннолетний. Уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20231108/napadenie-1908226985.html

челябинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)