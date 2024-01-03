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В Аргентине задержали россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве - РИА Новости, 03.01.2024
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02:21 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/zaderzhanie-1919534288.html
В Аргентине задержали россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве
В Аргентине задержали россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве - РИА Новости, 03.01.2024
В Аргентине задержали россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве
Полиция Аргентины задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которую на родине подозревают в мошенничестве, посольство РФ выясняет обстоятельства, сообщила газета La РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T02:21
2024-01-03T02:21
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Полиция Аргентины задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которую на родине подозревают в мошенничестве, посольство РФ выясняет обстоятельства, сообщила газета La Nación. "Женщина 37 лет имела международный ордер на арест. Она разыскивалась за серию афер на 2 миллиона долларов. Сегодня она была задержана в столице", - отмечает газета. Женщина приехала в Аргентину 1 января 2023 года. С нею прибыли муж, дочь и свекровь. В течение года женщина меняла место жительства каждые два месяца. За время своего пребывания в Аргентине Авдюхина через подставных лиц вложила средства в недвижимость. "Теперь в суде будет решаться вопрос о ее экстрадиции", - добавляет газета. "Посольство выясняет обстоятельства", - сообщили в российской дипмиссии.
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в мире, аргентина, россия
В мире, Аргентина, Россия
В Аргентине задержали россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве

Полиция Аргентины задержала россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве

© AP Photo / Natacha PisarenkoАргентина
Аргентина - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Аргентина. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Полиция Аргентины задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которую на родине подозревают в мошенничестве, посольство РФ выясняет обстоятельства, сообщила газета La Nación.
«
"Женщина 37 лет имела международный ордер на арест. Она разыскивалась за серию афер на 2 миллиона долларов. Сегодня она была задержана в столице", - отмечает газета.
Женщина приехала в Аргентину 1 января 2023 года. С нею прибыли муж, дочь и свекровь. В течение года женщина меняла место жительства каждые два месяца.
За время своего пребывания в Аргентине Авдюхина через подставных лиц вложила средства в недвижимость.
"Теперь в суде будет решаться вопрос о ее экстрадиции", - добавляет газета.
"Посольство выясняет обстоятельства", - сообщили в российской дипмиссии.
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