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Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 73

Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 73 - РИА Новости, 03.01.2024

Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 73

Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:09

2024-01-03T13:09

2024-01-03T14:17

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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исикава

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ТОКИО, 3 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на местные власти.Больше всего погибших в городах Вадзима — 39 человек, в городе Судзу их число достигло 23. Ранее сообщалось о 65 погибших, пострадали более 100 человек. Кроме того, около 750 человек могут быть отрезаны из-за последствий землетрясений.Как ожидается, число жертв и пострадавших еще вырастет, поскольку под завалами обрушившихся домов могут быть люди. Ситуацию осложняет и то, что синоптики прогнозируют сильные ливни, что может спровоцировать последующие оползни.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Всего в течение дня зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели.Стихийному бедствию присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". По данным Главного метеорологического агентства, оно стало самым сильным для этого региона с 1885 года.

https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919428635.html

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япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире, исикава