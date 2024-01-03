https://ria.ru/20240103/yaponiya-1919569588.html
Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 73
Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 73 - РИА Новости, 03.01.2024
Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 73
Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:09
2024-01-03T13:09
2024-01-03T14:17
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
в мире
исикава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_aa53eed6aad8b09dafe89f9cd10a4f6d.jpg
ТОКИО, 3 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на местные власти.Больше всего погибших в городах Вадзима — 39 человек, в городе Судзу их число достигло 23. Ранее сообщалось о 65 погибших, пострадали более 100 человек. Кроме того, около 750 человек могут быть отрезаны из-за последствий землетрясений.Как ожидается, число жертв и пострадавших еще вырастет, поскольку под завалами обрушившихся домов могут быть люди. Ситуацию осложняет и то, что синоптики прогнозируют сильные ливни, что может спровоцировать последующие оползни.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Всего в течение дня зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели.Стихийному бедствию присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". По данным Главного метеорологического агентства, оно стало самым сильным для этого региона с 1885 года.
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919428635.html
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
япония
исикава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_614c7ce27bcf239df37f2898d8a129b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире, исикава
Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире, Исикава
Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 73
Киодо: число погибших при серии мощных землетрясений в Японии выросло до 73
ТОКИО, 3 янв — РИА Новости.
Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73 человек, передает агентство Киодо
со ссылкой на местные власти.
Больше всего погибших в городах Вадзима — 39 человек, в городе Судзу их число достигло 23.
Ранее сообщалось о 65 погибших, пострадали более 100 человек. Кроме того, около 750 человек могут быть отрезаны из-за последствий землетрясений.
Пострадавшие при землетрясении японцы необычным способом просят о помощи
Как ожидается, число жертв и пострадавших еще вырастет, поскольку под завалами обрушившихся домов могут быть люди. Ситуацию осложняет и то, что синоптики прогнозируют сильные ливни, что может спровоцировать последующие оползни.
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Всего в течение дня зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели.
Стихийному бедствию присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". По данным Главного метеорологического агентства, оно стало самым сильным для этого региона с 1885 года.
Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах