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ЕС осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности

ЕС осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности - РИА Новости, 03.01.2024

ЕС осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности

Евросоюз осудил теракт в иранском Кермане и призвал привлечь к ответственности виновных, заявила представитель европейской внешнеполитической службы Наблия... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:15

2024-01-03T20:15

2024-01-03T20:15

в мире

иран

касем сулеймани

багдад (город)

сша

евросоюз

взрыв в кермане

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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз осудил теракт в иранском Кермане и призвал привлечь к ответственности виновных, заявила представитель европейской внешнеполитической службы Наблия Массрали. "Евросоюз выражает солидарность с иранским народом. Этот террористический акт привел к шокирующему числу погибших и пострадавших среди гражданских лиц. Наши мысли сейчас с жертвами и их семьями. Исполнители должны быть привлечены к ответственности", - говорится в письменном заявлении представителя. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. По данным властей, число погибших возросло до 103 человек, около 200 получили ранения. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240103/terakt-1919604739.html

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

иран

багдад (город)

сша

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в мире, иран, касем сулеймани, багдад (город), сша, евросоюз, взрыв в кермане