ЕС осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности
ЕС осудил взрыв в иранском Кермане и призвал привлечь виновных к ответственности
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз осудил теракт в иранском Кермане и призвал привлечь к ответственности виновных, заявила представитель европейской внешнеполитической службы Наблия Массрали.
"Евросоюз выражает солидарность с иранским народом. Этот террористический акт привел к шокирующему числу погибших и пострадавших среди гражданских лиц. Наши мысли сейчас с жертвами и их семьями. Исполнители должны быть привлечены к ответственности", - говорится в письменном заявлении представителя.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
По данным властей, число погибших возросло до 103 человек, около 200 получили ранения.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.