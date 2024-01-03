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ЕС осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности - РИА Новости, 03.01.2024
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20:15 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/vzryvy-1919617919.html
ЕС осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности
ЕС осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности - РИА Новости, 03.01.2024
ЕС осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности
Евросоюз осудил теракт в иранском Кермане и призвал привлечь к ответственности виновных, заявила представитель европейской внешнеполитической службы Наблия... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:15
2024-01-03T20:15
в мире
иран
касем сулеймани
багдад (город)
сша
евросоюз
взрыв в кермане
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз осудил теракт в иранском Кермане и призвал привлечь к ответственности виновных, заявила представитель европейской внешнеполитической службы Наблия Массрали. "Евросоюз выражает солидарность с иранским народом. Этот террористический акт привел к шокирующему числу погибших и пострадавших среди гражданских лиц. Наши мысли сейчас с жертвами и их семьями. Исполнители должны быть привлечены к ответственности", - говорится в письменном заявлении представителя. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. По данным властей, число погибших возросло до 103 человек, около 200 получили ранения. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240103/terakt-1919604739.html
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иран
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в мире, иран, касем сулеймани, багдад (город), сша, евросоюз, взрыв в кермане
В мире, Иран, Касем Сулеймани, Багдад (город), США, Евросоюз, Взрыв в Кермане
ЕС осудил теракт в Иране и призвал привлечь виновных к ответственности

ЕС осудил взрыв в иранском Кермане и призвал привлечь виновных к ответственности

© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз осудил теракт в иранском Кермане и призвал привлечь к ответственности виновных, заявила представитель европейской внешнеполитической службы Наблия Массрали.
"Евросоюз выражает солидарность с иранским народом. Этот террористический акт привел к шокирующему числу погибших и пострадавших среди гражданских лиц. Наши мысли сейчас с жертвами и их семьями. Исполнители должны быть привлечены к ответственности", - говорится в письменном заявлении представителя.
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Путин выразил властям Ирана соболезнования после теракта в Кермане
Вчера, 18:14
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
По данным властей, число погибших возросло до 103 человек, около 200 получили ранения.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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В миреИранКасем СулейманиБагдад (город)СШАЕвросоюзВзрыв в Кермане
 
 
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