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В Харьковской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 03.01.2024

В Харьковской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:36

2024-01-03T19:36

2024-01-03T19:36

специальная военная операция на украине

харьковская область

николаевская область

в мире

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области на данный момент объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской области.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

харьковская область

николаевская область

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2024

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харьковская область, николаевская область, в мире