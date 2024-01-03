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В Харьковской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 03.01.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:36
2024-01-03T19:36
2024-01-03T19:36
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области на данный момент объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской области.
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харьковская область, николаевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Николаевская область, В мире
В Харьковской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
"Страна.ua": в Харьковской области прогремели взрывы