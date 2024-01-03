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На Украине заявили о взрывах в Николаевской области

На Украине заявили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 03.01.2024

На Украине заявили о взрывах в Николаевской области

Серия взрывов прогремела на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:16

2024-01-03T19:16

2024-01-03T19:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Серия взрывов прогремела на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту. "На территории одного из предприятий на окраине Снигиревки прогремели несколько взрывов… Все детали сейчас выясняют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога объявлена не была.

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

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в мире, николаевская область, украина