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На Украине заявили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 03.01.2024
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19:16 03.01.2024
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На Украине заявили о взрывах в Николаевской области
На Украине заявили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 03.01.2024
На Украине заявили о взрывах в Николаевской области
Серия взрывов прогремела на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:16
2024-01-03T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Серия взрывов прогремела на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту. "На территории одного из предприятий на окраине Снигиревки прогремели несколько взрывов… Все детали сейчас выясняют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога объявлена не была.
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
На Украине заявили о взрывах в Николаевской области

Глава ОВА Кухту: на предприятии в Николаевской области прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Серия взрывов прогремела на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту.
"На территории одного из предприятий на окраине Снигиревки прогремели несколько взрывов… Все детали сейчас выясняют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога объявлена не была.
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