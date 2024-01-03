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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харьковской области
Взрывы снова раздаются в Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:29
2024-01-03T13:29
2024-01-03T13:29
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Харьковская область - снова взрывы", - говорится в сообщении. С 11.12 (по мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харьковской области
"Зеркало недели" сообщило о новых взрывах в Харьковской области