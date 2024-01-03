https://ria.ru/20240103/vypad-1919538190.html

Во французском парламенте сделали неожиданный выпад в адрес фон дер Ляйен

Во французском парламенте сделали неожиданный выпад в адрес фон дер Ляйен - РИА Новости, 03.01.2024

Во французском парламенте сделали неожиданный выпад в адрес фон дер Ляйен

Введение цифрового евро не поможет восстановить разрушенную промышленность ЕС, заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T05:05

2024-01-03T05:05

2024-01-03T13:50

в мире

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франция

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Введение цифрового евро не поможет восстановить разрушенную промышленность ЕС, заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."Спустя 25 лет после создания (единой валюты в странах ЕС. — Прим. ред.) фон дер Ляйен и Лагард анонсировали введение цифрового евро. После того как наши рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены", — возмутился он.Французский политик призвал всеми силами сопротивляться "отслеживанию покупок" и "прекращению анонимности".Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского центробанка Кристин Лагард в статье на сайте ЕЦБ, посвященной 25-летию европейской валюты, заявили о необходимости "заложить основы" для цифрового евро.

https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html

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Максим Горбачев

в мире, урсула фон дер ляйен, кристин лагард, николя дюпон-эньян, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, франция