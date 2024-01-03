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Во французском парламенте сделали неожиданный выпад в адрес фон дер Ляйен
Во французском парламенте сделали неожиданный выпад в адрес фон дер Ляйен - РИА Новости, 03.01.2024
Во французском парламенте сделали неожиданный выпад в адрес фон дер Ляйен
Введение цифрового евро не поможет восстановить разрушенную промышленность ЕС, заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:05
2024-01-03T05:05
2024-01-03T13:50
в мире
урсула фон дер ляйен
кристин лагард
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Введение цифрового евро не поможет восстановить разрушенную промышленность ЕС, заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."Спустя 25 лет после создания (единой валюты в странах ЕС. — Прим. ред.) фон дер Ляйен и Лагард анонсировали введение цифрового евро. После того как наши рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены", — возмутился он.Французский политик призвал всеми силами сопротивляться "отслеживанию покупок" и "прекращению анонимности".Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского центробанка Кристин Лагард в статье на сайте ЕЦБ, посвященной 25-летию европейской валюты, заявили о необходимости "заложить основы" для цифрового евро.
https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, кристин лагард, николя дюпон-эньян, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, франция
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Кристин Лагард, Николя Дюпон-Эньян, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Франция
Во французском парламенте сделали неожиданный выпад в адрес фон дер Ляйен
Дюпон-Эньян: введение анонсированного фон дер Ляйен цифрового евро не поможет ЕС