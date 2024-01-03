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"Сотни тысяч". В США ужаснулись из-за приказа Зеленского ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 03.01.2024 (обновлено: 23:12 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/vsu-1919612910.html
"Сотни тысяч". В США ужаснулись из-за приказа Зеленского ВСУ
"Сотни тысяч". В США ужаснулись из-за приказа Зеленского ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
"Сотни тысяч". В США ужаснулись из-за приказа Зеленского ВСУ
Приказ продолжать держать оборону, где они не могут выстоять, оборачивается большими потерями в рядах ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:33
2024-01-03T23:12
специальная военная операция на украине
украина
москва
владимир зеленский
сергей шойгу
валерий залужный
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Приказ продолжать держать оборону, где они не могут выстоять, оборачивается большими потерями в рядах ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Сейчас они сидят в этих оборонительных позициях, пока их не уничтожат. Они не могут двигаться вперед, потому что если они просто высунут голову из окопа, то их позиции сразу засекут беспилотники. Артиллерия работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они не могут противостоять ничему из этого, единственное, что они могут сделать, — это умереть на месте", — отметил он.Полковник напомнил, что подобные приказы в военных кругах называют смертельными или невыполнимыми. Он добавил, что Украина оказалась готова бессмысленно жертвовать людьми в лобовых атаках на оборонительные позиции, которые они не были способны взять. Кроме того, даже Москва не ожидала, что президент Владимир Зеленский решится отдать впустую сотни тысяч жизней, пояснил он.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
https://ria.ru/20240103/udar-1919582339.html
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украина, москва, владимир зеленский, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Сотни тысяч". В США ужаснулись из-за приказа Зеленского ВСУ

Макгрегор: приказ ВСУ продолжать держать оборону приводит к большим потерям

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Приказ продолжать держать оборону, где они не могут выстоять, оборачивается большими потерями в рядах ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Сейчас они сидят в этих оборонительных позициях, пока их не уничтожат. Они не могут двигаться вперед, потому что если они просто высунут голову из окопа, то их позиции сразу засекут беспилотники. Артиллерия работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они не могут противостоять ничему из этого, единственное, что они могут сделать, — это умереть на месте", — отметил он.
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Полковник напомнил, что подобные приказы в военных кругах называют смертельными или невыполнимыми. Он добавил, что Украина оказалась готова бессмысленно жертвовать людьми в лобовых атаках на оборонительные позиции, которые они не были способны взять. Кроме того, даже Москва не ожидала, что президент Владимир Зеленский решится отдать впустую сотни тысяч жизней, пояснил он.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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