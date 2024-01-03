https://ria.ru/20240103/ukraina-1919629882.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T22:02

2024-01-03T22:02

2024-01-03T22:02

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в разное время, последний был зафиксирован в Сумской области – в 21.54 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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россия

николаевская область

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в мире, украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины