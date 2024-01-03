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В США раскрыли шокирующий "приказ" украинцам - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 03.01.2024 (обновлено: 19:10 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919555660.html
В США раскрыли шокирующий "приказ" украинцам
В США раскрыли шокирующий "приказ" украинцам - РИА Новости, 03.01.2024
В США раскрыли шокирующий "приказ" украинцам
США поставили перед Украиной невыполнимую миссию и приказали умереть, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Я думаю, с... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:55
2024-01-03T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. США поставили перед Украиной невыполнимую миссию и приказали умереть, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Я думаю, с украинского народа хватит. То, с чем мы имеем дело, - это нечестный преступный режим в Киеве. В какой-то момент мы увидим, как то, что произошло в Афганистане, произойдет в Киеве", — отметил он. Ранее французский телеканал TVL сообщил, что Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ. Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны.
https://ria.ru/20240103/putin-1919549715.html
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Россия
В США раскрыли шокирующий "приказ" украинцам

Макгрегор: США поставили перед Украиной невыполнимую миссию и приказали умереть

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. США поставили перед Украиной невыполнимую миссию и приказали умереть, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Я думаю, с украинского народа хватит. То, с чем мы имеем дело, - это нечестный преступный режим в Киеве. В какой-то момент мы увидим, как то, что произошло в Афганистане, произойдет в Киеве", — отметил он.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
Вчера, 09:30
Ранее французский телеканал TVL сообщил, что Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ. Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
В США дали Украине неожиданный совет
Вчера, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАРоссия
 
 
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