https://ria.ru/20240103/ukraina-1919555660.html

В США раскрыли шокирующий "приказ" украинцам

В США раскрыли шокирующий "приказ" украинцам - РИА Новости, 03.01.2024

В США раскрыли шокирующий "приказ" украинцам

США поставили перед Украиной невыполнимую миссию и приказали умереть, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Я думаю, с... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T10:55

2024-01-03T10:55

2024-01-03T19:10

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. США поставили перед Украиной невыполнимую миссию и приказали умереть, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Я думаю, с украинского народа хватит. То, с чем мы имеем дело, - это нечестный преступный режим в Киеве. В какой-то момент мы увидим, как то, что произошло в Афганистане, произойдет в Киеве", — отметил он. Ранее французский телеканал TVL сообщил, что Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ. Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны.

https://ria.ru/20240103/putin-1919549715.html

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, россия