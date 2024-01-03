В США дали Украине неожиданный совет
WSJ: Украина вряд ли сможет вернуться в границы 2014 года в ближайшее время
© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина вряд ли сможет в ближайшее время вернуть территории, которые Россия контролирует с 2014 года, поэтому нужно трезво взглянуть на ситуацию, пишет газета The Wall Street Journal.
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"Даже если Киеву продолжат оказывать поддержку, важно рассмотреть реалистичное окончание войны. События последнего года ясно показали, что цель ВСУ — вернуть территории, потерянные с 2014 года, — не может быть достигнута в ближайшее время. Хваленое контрнаступление Украины провалилось", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и наращивает военное производство гораздо быстрее, чем Украина и ее союзники.
"Конфликт привел к опустошению оборонно-промышленной базы Запада, особенно в Европе и в значительной степени в США", — пишет автор.
Как отмечал накануне французский телеканал TVL, желание Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и отказ от переговоров в конечном счете приведут к тому, что Украина потеряет еще больше территорий.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.