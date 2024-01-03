https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html

В США дали Украине неожиданный совет

В США дали Украине неожиданный совет - РИА Новости, 03.01.2024

В США дали Украине неожиданный совет

Украина вряд ли сможет в ближайшее время вернуть территории, которые Россия контролирует с 2014 года, поэтому нужно трезво взглянуть на ситуацию, пишет газета... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:55

2024-01-03T08:55

2024-01-03T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894814198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6208943e6b59de21ef43507698a99a1.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина вряд ли сможет в ближайшее время вернуть территории, которые Россия контролирует с 2014 года, поэтому нужно трезво взглянуть на ситуацию, пишет газета The Wall Street Journal."Даже если Киеву продолжат оказывать поддержку, важно рассмотреть реалистичное окончание войны. События последнего года ясно показали, что цель ВСУ — вернуть территории, потерянные с 2014 года, — не может быть достигнута в ближайшее время. Хваленое контрнаступление Украины провалилось", — говорится в публикации.Издание отмечает, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и наращивает военное производство гораздо быстрее, чем Украина и ее союзники. "Конфликт привел к опустошению оборонно-промышленной базы Запада, особенно в Европе и в значительной степени в США", — пишет автор. Как отмечал накануне французский телеканал TVL, желание Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и отказ от переговоров в конечном счете приведут к тому, что Украина потеряет еще больше территорий. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919463023.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины