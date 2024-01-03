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В США дали Украине неожиданный совет - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 03.01.2024 (обновлено: 11:55 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html
В США дали Украине неожиданный совет
В США дали Украине неожиданный совет - РИА Новости, 03.01.2024
В США дали Украине неожиданный совет
Украина вряд ли сможет в ближайшее время вернуть территории, которые Россия контролирует с 2014 года, поэтому нужно трезво взглянуть на ситуацию, пишет газета... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T08:55
2024-01-03T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина вряд ли сможет в ближайшее время вернуть территории, которые Россия контролирует с 2014 года, поэтому нужно трезво взглянуть на ситуацию, пишет газета The Wall Street Journal.&quot;Даже если Киеву продолжат оказывать поддержку, важно рассмотреть реалистичное окончание войны. События последнего года ясно показали, что цель ВСУ — вернуть территории, потерянные с 2014 года, — не может быть достигнута в ближайшее время. Хваленое контрнаступление Украины провалилось&quot;, — говорится в публикации.Издание отмечает, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и наращивает военное производство гораздо быстрее, чем Украина и ее союзники. "Конфликт привел к опустошению оборонно-промышленной базы Запада, особенно в Европе и в значительной степени в США", — пишет автор. Как отмечал накануне французский телеканал TVL, желание Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и отказ от переговоров в конечном счете приведут к тому, что Украина потеряет еще больше территорий. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919463023.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
В США дали Украине неожиданный совет

WSJ: Украина вряд ли сможет вернуться в границы 2014 года в ближайшее время

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина вряд ли сможет в ближайшее время вернуть территории, которые Россия контролирует с 2014 года, поэтому нужно трезво взглянуть на ситуацию, пишет газета The Wall Street Journal.
«

"Даже если Киеву продолжат оказывать поддержку, важно рассмотреть реалистичное окончание войны. События последнего года ясно показали, что цель ВСУ — вернуть территории, потерянные с 2014 года, — не может быть достигнута в ближайшее время. Хваленое контрнаступление Украины провалилось", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и наращивает военное производство гораздо быстрее, чем Украина и ее союзники.
"Конфликт привел к опустошению оборонно-промышленной базы Запада, особенно в Европе и в значительной степени в США", — пишет автор.
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Как отмечал накануне французский телеканал TVL, желание Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и отказ от переговоров в конечном счете приведут к тому, что Украина потеряет еще больше территорий.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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