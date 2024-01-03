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На Украине выступили с резкими словами о "победе над Путиным"
На Украине выступили с резкими словами о "победе над Путиным" - РИА Новости, 03.01.2024
На Украине выступили с резкими словами о "победе над Путиным"
Прошедший год показал, что Украина никак не способна победить Россию, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего видеоблога. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:29
2024-01-03T05:29
2024-01-03T06:07
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Прошедший год показал, что Украина никак не способна победить Россию, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего видеоблога."Вы же не можете выиграть войну, это видно каждый день. Нынешняя власть в нынешних условиях победить Путина не может, 2023 год это показал. И последние дни, декабрь 2023, и первые дни 2024 года показывают, что Украина беспомощна", — высказался Соскин.Он добавил, что "болваны и недоумки" в правительстве закрепились у власти и не хотят ее отпускать, а из-за этого погибают украинцы.Ранее экс-советник Кучмы отмечал, что все слова про украинский патриотизм утратили свое значение, так как у ВСУ уже нет достаточного оружия, но руководство страны все равно намерено отправлять людей на смерть. Эксперт подчеркнул недовольство людей тем, что вместо отмены военного положения и объявления перемирия из-за нехватки вооружений правительство, тем не менее, хочет "загнать" еще 500 тысяч человек на фронт, лишив их всех гражданских прав.
https://ria.ru/20240103/porazhenie-1919534420.html
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в мире, украина, россия, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Леонид Кучма, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
На Украине выступили с резкими словами о "победе над Путиным"
Олег Соскин: прошлый год показал, что украинская власть не может победить Путина