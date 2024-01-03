https://ria.ru/20240103/ukraina-1919539800.html

На Украине выступили с резкими словами о "победе над Путиным"

На Украине выступили с резкими словами о "победе над Путиным" - РИА Новости, 03.01.2024

На Украине выступили с резкими словами о "победе над Путиным"

Прошедший год показал, что Украина никак не способна победить Россию, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего видеоблога. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T05:29

2024-01-03T05:29

2024-01-03T06:07

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леонид кучма

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Прошедший год показал, что Украина никак не способна победить Россию, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего видеоблога."Вы же не можете выиграть войну, это видно каждый день. Нынешняя власть в нынешних условиях победить Путина не может, 2023 год это показал. И последние дни, декабрь 2023, и первые дни 2024 года показывают, что Украина беспомощна", — высказался Соскин.Он добавил, что "болваны и недоумки" в правительстве закрепились у власти и не хотят ее отпускать, а из-за этого погибают украинцы.Ранее экс-советник Кучмы отмечал, что все слова про украинский патриотизм утратили свое значение, так как у ВСУ уже нет достаточного оружия, но руководство страны все равно намерено отправлять людей на смерть. Эксперт подчеркнул недовольство людей тем, что вместо отмены военного положения и объявления перемирия из-за нехватки вооружений правительство, тем не менее, хочет "загнать" еще 500 тысяч человек на фронт, лишив их всех гражданских прав.

https://ria.ru/20240103/porazhenie-1919534420.html

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в мире, украина, россия, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины