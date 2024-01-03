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В Москве внутренний туризм бьет доковидные рекорды
В Москве внутренний туризм бьет доковидные рекорды - РИА Новости, 03.01.2024
В Москве внутренний туризм бьет доковидные рекорды
Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T07:58
2024-01-03T07:58
2024-01-03T07:58
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов. "Да, наблюдаем. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды. С января по сентябрь в Москве побывали 15,8 миллиона российских путешественников – это на 5% больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года", - сказал Козлов, отвечая на вопрос, наблюдается ли допандемийная активность туристов в Москве.
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В Москве внутренний туризм бьет доковидные рекорды
Мостуризм: внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов.
"Да, наблюдаем. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды. С января по сентябрь в Москве побывали 15,8 миллиона российских путешественников – это на 5% больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года", - сказал Козлов, отвечая на вопрос, наблюдается ли допандемийная активность туристов в Москве.
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