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В Москве внутренний туризм бьет доковидные рекорды - РИА Новости, 03.01.2024
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Туризм
 
07:58 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/turizm-1919543810.html
В Москве внутренний туризм бьет доковидные рекорды
В Москве внутренний туризм бьет доковидные рекорды - РИА Новости, 03.01.2024
В Москве внутренний туризм бьет доковидные рекорды
Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T07:58
2024-01-03T07:58
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов. "Да, наблюдаем. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды. С января по сентябрь в Москве побывали 15,8 миллиона российских путешественников – это на 5% больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года", - сказал Козлов, отвечая на вопрос, наблюдается ли допандемийная активность туристов в Москве.
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новости - туризм, москва, общество
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Общество
В Москве внутренний туризм бьет доковидные рекорды

Мостуризм: внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды в Москве, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов.
"Да, наблюдаем. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды. С января по сентябрь в Москве побывали 15,8 миллиона российских путешественников – это на 5% больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года", - сказал Козлов, отвечая на вопрос, наблюдается ли допандемийная активность туристов в Москве.
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