https://ria.ru/20240103/turizm-1919340353.html

Евгений Козлов: внутренний туризм в Москву бьет доковидные рекорды

Евгений Козлов: внутренний туризм в Москву бьет доковидные рекорды - РИА Новости, 03.01.2024

Евгений Козлов: внутренний туризм в Москву бьет доковидные рекорды

О туристических итогах года в Москве, планах по взаимодействию столицы с регионами и странами, портрете туриста, а также о том, как провести новогодние... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:00

2024-01-03T12:00

2024-01-03T12:00

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О туристических итогах года в Москве, планах по взаимодействию столицы с регионами и странами, портрете туриста, а также о том, как провести новогодние каникулы, в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов. Беседовала Ольга Овчинникова.— Евгений Александрович, как вы оцениваете прошедший год с точки зрения туризма? Как вы считаете, чем был особенным этот год по сравнению с другими и чем он запомнился лично вам?— Лично для меня этот год был совершенно непохож на все предыдущие, поскольку мне было поручено от имени правительства Москвы вести тему туризма как новое для меня профессиональное направление. Задачи и проекты, которые были реализованы по поручению мэра Москвы, — новая для меня профессиональная сфера. Поэтому этот год для меня запомнился погружением в тему и новизной, в том числе работой командного характера со всеми подразделениями правительства Москвы. Мои коллеги продюсировали мероприятия в Москве, а на комитет по туризму возложена задача по их продвижению на рынки в Российской Федерации и мире. Кроме того, запомнился этот год еще и отзывчивостью коллег, как внутри правительства Москвы, так и в других регионах и на федеральном уровне. Атмосфера партнерства, желание создавать новые туристические продукты, новые сервисы, думать о совместном продвижении — полагаю, это то, чем мне лично запомнится этот год.Если говорить цифрами, то за все контрольные периоды – первый квартал, полугодие, девять месяцев – мы видим уверенный рост в сфере туризма Москвы по сравнению с 2022 годом. За девять месяцев наш город посетили уже 17,5 миллиона человек – 98 % от турпотока за весь 2022 год. Согласно расчетам, вклад туризма в бюджетную систему города по итогам трех кварталов превысит 117 миллиардов рублей.Такому активному росту способствует и то, что для Москвы год был очень насыщенным на запуск новых туристических проектов, на победы в конкурсах и масштабные городские события. Например, Москва получила звание столицы детского туризма, стала площадкой для крупнейшего в своей истории Московского урбанистического форума и Международной выставки-форума "Россия", а туристическое предложение города пополнилось историческими фестивалями, семейными маршрутами, аудиоэкскурсиями и не только.— На новой для себя должности на чем вы сделали акцент? Может быть, работали над какими-то изменениями? И над чем планируете еще работать в 2024 году?— На мой взгляд, нужно не столько менять, сколько усиливать. Расскажу на примере. У нас в этом году усиленно шли совместные выезды в другие регионы со столичной туристической отраслью, коммерческими организациями, туроператорами, музеями, отелями, когда люди встречались и очно придумывали новые возможности для тех, кто еще не был в Москве, придумывали дополнительные мотиваторы для каждого конкретного региона.Кроме того, невозможно остановиться в цифровизации сервисов и поворота их на потребности клиента. Мышление, понимание, образ туристического пути, образ клиентского пути — это то, что нужно продолжать внедрять в каждое из направлений индустрии гостеприимства.— Запланированы ли уже поездки на 2024 год в другие регионы и другие страны?— Подобные планы у нас сейчас есть. Безусловно, страны Ближнего Востока и страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут теми направлениями, куда поедут выездные миссии города Москвы со столичным туристическим бизнесом. Уверен, таких поездок будет у нас много.Кроме того, мы будем участвовать и в B2B-мероприятиях, в профессиональных выставках, форумах, где будем представлять туристический потенциал, в том числе и деловой туристический потенциал Москвы для потенциальных партнеров, убеждая их уделять особое внимание городу Москве как туристическому направлению.— С какими регионами уже есть планы о совместном развитии туристического потенциала?— В новом году столица продолжит расширять географию межрегионального сотрудничества и укреплять связи с городами и регионами-партнерами – Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Тюменской и Московской областями и другими.В рамках концепции межрегиональных маршрутов в 2023 году Москва представила новые проекты "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия" и "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири".Короткие межрегиональные поездки популярны среди иностранных туристов, мы продолжим развивать маршруты для зарубежных путешественников. Например, проект, который объединяет Москву и Тюмень, уже ориентирован на иностранную аудиторию.— Наблюдаете ли допандемийную активность туристов?— Да, наблюдаем. Внутренний туризм бьет доковидные рекорды. С января по сентябрь в Москве побывали 15,8 миллиона российских путешественников – это на 5 % больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года.— Какова загрузка гостиниц на период новогодних праздников?— По данным бронирований на начало ноября, загрузка московских гостиниц на новогодних каникулах уже тогда составляла около 50%. Однако, хочу заметить, путешественники нередко принимают решения о поездке в Москву спонтанно, поэтому в преддверии праздников этот показатель, уверен, вырос. Есть все основания полагать, что по итогам этих зимних каникул загрузка столичных гостиниц превысит наши ожидания.В 2023 году средняя загрузка городских отелей достигала пика именно в дни проведения крупных мероприятий. В такие периоды ее рост составлял до 14 %. Событийная повестка – один из факторов роста сезонного потока гостей в городских отелях, в том числе по сравнению с 2019 годом. Если осенью 2019 года в столичных гостиницах было занято 79 % мест, то в 2023-м — 82 %.Приведу пример. Самый высокий показатель заполняемости московских гостиниц во время масштабных мероприятий был зафиксирован летом. Во время XII Московского урбанистического форума и длинных выходных в честь Дня России он достигал 89 %. При этом средняя летняя загрузка составила около 77 %. Во время ноябрьских праздников, на которые, в частности, пришлось открытие Международной выставки-форума "Россия", был также зафиксирован пик загрузки городских отелей — 88 %.— В этом году появились новые форматы — "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". Популярны ли они среди горожан и гостей столицы?— Новые форматы, которые были запущены в этом году, на мой взгляд, равнозначно интересны каждому. Порядка 190 тысяч человек летом посетили мероприятия фестиваля "Усадьбы Москвы", и зимой — это не повтор того, что было летом. Это и новые уличные форматы, это и новые активности, например, почтовая и чайная станции, новогодние мероприятия для семей с детьми.Вы знаете, у нас в стране очень сильный культурный код, и хорошо, что наши люди знают историю, знают с детства, со школьной программы то, что составляет ядро культурного кода. Когда артисты в костюмах воспроизводят с максимально возможной точностью образы ХVIII-ХIХ веков, когда все это проводится в экстерьерах и интерьерах отреставрированных московских усадеб, происходит глубокое погружение в атмосферу. Эта возможность взаимодействия и точность к деталям, на мой взгляд, то, что интересует каждого посетителя вне зависимости от того, к какому поколению он относится. Просто потому, что это интересно и это будоражит образы из детства, которые идут из тех учебников по истории, литературы, мировой художественной культуры. Стоит убрать средства коммуникации хотя бы на несколько минут, на несколько часов, взять в руки гусиное перо и попробовать написать открытку на почтовой станции в старинной усадьбе, и получается набор новых впечатлений.— Как в прошедшем году обстояли дела с зарубежными туристами? Из каких стран к нам чаще всего приезжали?— Иностранные туристы стали посещать Москву чаще, чем год назад. По сравнению с показателями 2022 года их количество увеличилось на треть. Всего за девять месяцев в столицу приехали 1,7 миллиона граждан других государств.Москва остается привлекательным направлением для международного туриста. По итогам девяти месяцев 2023 года, безоговорочный лидер среди стран дальнего зарубежья – Китай. Также в топе Турция, Индия, страны Ближнего Востока. Продолжаем сотрудничать со странами СНГ и, как я уже ранее отмечал, наращивать турпоток оттуда.За три квартала 2023 года Москва встретила 165,5 тысячи гостей из КНР – почти в четыре раза больше, чем за весь прошлый год. Рост турпотока был связан в том числе с введением электронной визы и восстановлением безвизового режима для туристических групп с 1 августа. Город привлекает китайцев богатым культурным наследием, современной туристической инфраструктурой и яркой событийной повесткой, которая в феврале этого года пополнится масштабной программой празднования китайского Нового года. Горожан и туристов ждет множество мероприятий — от показов мод до ледовых шоу, тематическое украшение улиц и художественная подсветка зданий. Помимо этого, спецпредложения готовят отели и рестораны.— Какой портрет туриста сейчас в Москве?— Сегодня основу турпотока составляют внутренние туристы, их порядка 90 %. Они чаще всего приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской, Тульской областей и других субъектов.Мы видим тенденцию, что все большее количество людей, которые приезжают в Москву, рассматривают город не столько как удобный транспортный хаб, а, скорее, как самостоятельную туристическую дестинацию. Это не может не радовать, это значит, что есть, что посмотреть, есть, куда сходить, есть, как провести время. Важно, что каждый пятый посетитель Москвы приезжает в столицу с семьей.Очень важно, чтобы у нас было предложение для каждого туриста: и инфраструктурные предложения, и с точки зрения событийной повестки. Мы ждем каждого туриста.— В Москве все больше туристических маршрутов. Появятся ли новые в следующем году?— Москва как победительница Всероссийского конкурса на звание "Столица детского туризма" в следующем году будет разрабатывать новые детские маршруты, включать необычные локации. Город также создаст Детский совет по туризму, к которому присоединятся активные московские школьники в возрасте от 13 до 17 лет. Они в том числе будут помогать в создании оригинальных маршрутов. Кроме того, участники Детского совета будут тестировать интерактивные программы для детей на площадках-достопримечательностях, а также предлагать новые идеи и практики.Новые маршруты регулярно появляются и на цифровом туристическом сервисе RUSSPASS, некоторые – вместе с эксклюзивными бесплатными аудиоэкскурсиями. Сегодня на специальной странице RUSSPASS собрано более 50 таких аудиоэкскурсий, в том числе по новогодней Москве.— Обратите ли особое внимание на нетипичные для обычного туриста места — усадьбы на окраинах, Новую Москву, Зеленоград и так далее?— Да, подобные планы действительно есть. Сейчас еще рано говорить о конкретике, но мы подняли некий большой пласт ранее неизведанных с точки зрения туризма мест, вовлекаем их в туристические маршруты — и это откликается у посетителей. Интерес москвичей и гостей столицы — один из тех мотиваторов, который толкает нас к дальнейшему осмыслению и расширению и туристической, и проектной, и фестивальной географии. И уверен, что в следующем году, в следующем летнем периоде, мы сможем пригласить как в новые усадьбы, так и, возможно, открыть через новые форматы всем известные места.— Есть ли у вас в Москве любимое место, которое вы бы советовали посетить туристам и москвичам зимой?— Это здание генерал-губернатора города Москвы, которое располагается по адресу: улица Тверская, дом 13, оно, как скрытая жемчужина, содержит много интересных историй и мест. Этот объект в Дни культурного наследия открывает свои двери.Возвращаясь к теме городских окраин, хочу отметить, что очень много интересных мест для посещения сейчас открывается не в центре города. Например, некоторое время уже работает Московский музей криптографии. Кроме того, открываются в государственных и частных организациях новые выставки. Не стоит также забывать, а также открывать для себя по-новому такие стандартные и популярные локации, как Третьяковская галерея, Пушкинский музей — они готовят новые выставки-блокбастеры, которые тоже, уверен, заинтересуют как туристов, так и жителей города.

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