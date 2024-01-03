https://ria.ru/20240103/trevoga-1919563525.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:15
2024-01-03T12:15
2024-01-03T12:15
специальная военная операция на украине
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украина
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черниговская область
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 11.12 (по мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской области. Через полчаса тревогу объявили в Черниговской, Сумской и Полтавской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919526133.html
украина
харьковская область
черниговская область
сумская область
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в четырех областях Украины