https://ria.ru/20240103/tokio-1919603548.html

В Токио четыре человека пострадали при нападении с ножом

В Токио четыре человека пострадали при нападении с ножом - РИА Новости, 03.01.2024

В Токио четыре человека пострадали при нападении с ножом

Нападение с ножом на людей в Токио произошло внутри вагона поезда, по предварительным данным, преступление совершила женщина, передает телеканал NHK. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T18:03

2024-01-03T18:03

2024-01-03T18:39

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ТОКИО, 3 янв – РИА Новости. Нападение с ножом на людей в Токио произошло внутри вагона поезда, по предварительным данным, преступление совершила женщина, передает телеканал NHK.Согласно информации источников телеканала в полиции, правоохранителям поступил звонок, что в одном из вагонов поезда, остановившегося на станции "Акихабара", "женщина размахивает ножом".Она задержана. По последним данным, пострадали четыре человека. Движение по линии "Яманотэ" в связи с инцидентом было остановлено. Другой информации пока не поступало.Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на токийскую полицию, женщина арестована по подозрению в покушении на убийство. Ее точный возраст неизвестен, но агентство отмечает, что женщине на вид от 20 до 30 лет.

https://ria.ru/20231031/yaponiya-1906353800.html

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в мире, токио