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В Токио четыре человека пострадали при нападении с ножом - РИА Новости, 03.01.2024
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18:03 03.01.2024 (обновлено: 18:39 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/tokio-1919603548.html
В Токио четыре человека пострадали при нападении с ножом
В Токио четыре человека пострадали при нападении с ножом - РИА Новости, 03.01.2024
В Токио четыре человека пострадали при нападении с ножом
Нападение с ножом на людей в Токио произошло внутри вагона поезда, по предварительным данным, преступление совершила женщина, передает телеканал NHK. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:03
2024-01-03T18:39
в мире
токио
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ТОКИО, 3 янв – РИА Новости. Нападение с ножом на людей в Токио произошло внутри вагона поезда, по предварительным данным, преступление совершила женщина, передает телеканал NHK.Согласно информации источников телеканала в полиции, правоохранителям поступил звонок, что в одном из вагонов поезда, остановившегося на станции "Акихабара", "женщина размахивает ножом".Она задержана. По последним данным, пострадали четыре человека. Движение по линии "Яманотэ" в связи с инцидентом было остановлено. Другой информации пока не поступало.Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на токийскую полицию, женщина арестована по подозрению в покушении на убийство. Ее точный возраст неизвестен, но агентство отмечает, что женщине на вид от 20 до 30 лет.
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в мире, токио
В мире, Токио
В Токио четыре человека пострадали при нападении с ножом

В Токио четыре человека пострадали при нападении прохожего с ножом

© Кадр очевидцаЗадержание женщины, которая напала с ножом на людей в поезде метро в Токио
Задержание женщины, которая напала с ножом на людей в поезде метро в Токио
© Кадр очевидца
Задержание женщины, которая напала с ножом на людей в поезде метро в Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 янв – РИА Новости. Нападение с ножом на людей в Токио произошло внутри вагона поезда, по предварительным данным, преступление совершила женщина, передает телеканал NHK.
Согласно информации источников телеканала в полиции, правоохранителям поступил звонок, что в одном из вагонов поезда, остановившегося на станции "Акихабара", "женщина размахивает ножом".
Она задержана. По последним данным, пострадали четыре человека. Движение по линии "Яманотэ" в связи с инцидентом было остановлено. Другой информации пока не поступало.
Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на токийскую полицию, женщина арестована по подозрению в покушении на убийство. Ее точный возраст неизвестен, но агентство отмечает, что женщине на вид от 20 до 30 лет.
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