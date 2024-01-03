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Путин выразил властям Ирана соболезнования после теракта в Кермане - РИА Новости, 03.01.2024
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18:14 03.01.2024 (обновлено: 22:04 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/terakt-1919604739.html
Путин выразил властям Ирана соболезнования после теракта в Кермане
Путин выразил властям Ирана соболезнования после теракта в Кермане - РИА Новости, 03.01.2024
Путин выразил властям Ирана соболезнования после теракта в Кермане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси в связи с трагическими... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:14
2024-01-03T22:04
в мире
иран
владимир путин
россия
али хаменеи
касем сулеймани
взрыв в кермане
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси в связи с трагическими последствиями теракта в городе Керман, отметив, что убийство мирных жителей "потрясает своей жестокостью и цинизмом", РФ осуждает терроризм во всех его формах.Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 141 получили ранения. Взрывы, как указывает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман."Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Раиси, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман. Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что Россия осуждает терроризм во всех формах, а также подтверждает "приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом".
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
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в мире, иран, владимир путин, россия, али хаменеи, касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, Владимир Путин, Россия, Али Хаменеи, Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
Путин выразил властям Ирана соболезнования после теракта в Кермане

Путин выразил соболезнования Ирану в связи с терактом на кладбище в Кермане

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси в связи с трагическими последствиями теракта в городе Керман, отметив, что убийство мирных жителей "потрясает своей жестокостью и цинизмом", РФ осуждает терроризм во всех его формах.
Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 141 получили ранения. Взрывы, как указывает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
"Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Раиси, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман. Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Россия осуждает терроризм во всех формах, а также подтверждает "приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом".
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани
Вчера, 18:26
 
В миреИранВладимир ПутинРоссияАли ХаменеиКасем СулейманиВзрыв в Кермане
 
 
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