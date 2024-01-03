https://ria.ru/20240103/temperatura-1919586849.html
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума - РИА Новости, 03.01.2024
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума
Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:44
2024-01-03T15:44
2024-01-03T15:44
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что согласно прогнозам синоптиков, до 7 января включительно в столичном регионе сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха может опускаться ниже минус 25 градусов. "В связи с этим, согласно регламентам, в воскресенье было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время. "Технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления. Это сложная, поэтапная процедура, она проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб, которые руководствуются показателями температурных датчиков", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
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общество, москва, петр бирюков, погода, жкх
Общество, Москва, Петр Бирюков, Погода, ЖКХ
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума
Бирюков: температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков пояснил, что согласно прогнозам синоптиков, до 7 января включительно в столичном регионе сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха может опускаться ниже минус 25 градусов.
«
"В связи с этим, согласно регламентам, в воскресенье было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время.
"Технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления. Это сложная, поэтапная процедура, она проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб, которые руководствуются показателями температурных датчиков", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов