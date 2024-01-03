Рейтинг@Mail.ru
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/temperatura-1919586849.html
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума - РИА Новости, 03.01.2024
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума
Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:44
2024-01-03T15:44
общество
москва
петр бирюков
погода
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897590704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d84e5350d6307949d567f08228bc503.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что согласно прогнозам синоптиков, до 7 января включительно в столичном регионе сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха может опускаться ниже минус 25 градусов. "В связи с этим, согласно регламентам, в воскресенье было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время. "Технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления. Это сложная, поэтапная процедура, она проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб, которые руководствуются показателями температурных датчиков", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
https://ria.ru/20240103/gradus-1919548246.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897590704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5432cfd1ac9643326333bdf29a4d3747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, погода, жкх
Общество, Москва, Петр Бирюков, Погода, ЖКХ
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума

Бирюков: температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума

© iStock.com / Vlad YushinovДевушка регулирует подачу тепла от батареи
Девушка регулирует подачу тепла от батареи - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© iStock.com / Vlad Yushinov
Девушка регулирует подачу тепла от батареи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков пояснил, что согласно прогнозам синоптиков, до 7 января включительно в столичном регионе сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха может опускаться ниже минус 25 градусов.
«
"В связи с этим, согласно регламентам, в воскресенье было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время.
"Технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления. Это сложная, поэтапная процедура, она проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб, которые руководствуются показателями температурных датчиков", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Сосульки на крыше дома - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов
Вчера, 09:14
 
ОбществоМоскваПетр БирюковПогодаЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала