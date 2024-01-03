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На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных - РИА Новости, 03.01.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам у четырёх населенных пунктов в Херсонской области и уничтожили более 50 солдат противника,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:23
2024-01-03T14:23
2024-01-03T14:33
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безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам у четырёх населенных пунктов в Херсонской области и уничтожили более 50 солдат противника, сообщили в среду в Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также гаубица Д-20", - добавили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, днепр (город), безопасность, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Безопасность, Россия, Херсонская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных