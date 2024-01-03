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На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных - РИА Новости, 03.01.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам у четырёх населенных пунктов в Херсонской области и уничтожили более 50 солдат противника,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:23

2024-01-03T14:23

2024-01-03T14:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днепр (город)

безопасность

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херсонская область

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам у четырёх населенных пунктов в Херсонской области и уничтожили более 50 солдат противника, сообщили в среду в Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также гаубица Д-20", - добавили в Минобороны РФ.

днепр (город)

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вооруженные силы украины, днепр (город), безопасность, россия, херсонская область