Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 03.01.2024 (обновлено: 14:32 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919577175.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.01.2024
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного Запорожской области, Киев потерял за сутки до 115... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:21
2024-01-03T14:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_0:299:3083:2033_1920x0_80_0_0_3674a30ae2663452729fe6665945f0e9.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного Запорожской области, Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное ДНР."Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_d4054dc8fd43f6586ee25af969d40fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС России в зоне спецоперации
Разведчики ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разведчики ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного Запорожской области, Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное ДНР.
"Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 января, 16:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала