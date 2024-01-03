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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.01.2024

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного Запорожской области, Киев потерял за сутки до 115... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:21

2024-01-03T14:21

2024-01-03T14:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного Запорожской области, Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное ДНР."Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

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2024

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вооруженные силы украины, безопасность