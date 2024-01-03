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ВСУ на Донецком направлении потеряли более 310 военных за сутки
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 310 военных за сутки - РИА Новости, 03.01.2024
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 310 военных за сутки
Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 310 украинских военнослужащих, танк и две БМП Bradley, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:21
2024-01-03T14:21
2024-01-03T14:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 310 украинских военнослужащих, танк и две БМП Bradley, сообщили в сводке Минобороны РФ. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Мста-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
клещеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 310 военных за сутки
МО РФ: на Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки 310 военных и 2 БМП Bradley