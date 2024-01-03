https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919576854.html

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 310 военных за сутки

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 310 военных за сутки - РИА Новости, 03.01.2024

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 310 военных за сутки

Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 310 украинских военнослужащих, танк и две БМП Bradley, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:21

2024-01-03T14:21

2024-01-03T14:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

клещеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 310 украинских военнослужащих, танк и две БМП Bradley, сообщили в сводке Минобороны РФ. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Мста-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

клещеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)