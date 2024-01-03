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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024
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05:05 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919538798.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны ВСУ под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны ВСУ под Купянском
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:05
2024-01-03T05:05
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотники. "Мы поддерживаем ребят, помогаем им занимать точки, высоты, наносим огневое поражение противнику, уничтожаем технику. В основном, работаем по живой силе противника. Как бы не было тяжело, будем поражать врага, будем сражаться до конца. С каждым выстрелом все ближе приближаемся к победе", - сказал старший офицер батареи с позывным "Заря".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны ВСУ под Купянском

МО: артиллеристы группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны ВСУ под Купянском

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
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"Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотники.
"Мы поддерживаем ребят, помогаем им занимать точки, высоты, наносим огневое поражение противнику, уничтожаем технику. В основном, работаем по живой силе противника. Как бы не было тяжело, будем поражать врага, будем сражаться до конца. С каждым выстрелом все ближе приближаемся к победе", - сказал старший офицер батареи с позывным "Заря".
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