https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919538798.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны ВСУ под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны ВСУ под Купянском

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T05:05

2024-01-03T05:05

2024-01-03T05:05

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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотники. "Мы поддерживаем ребят, помогаем им занимать точки, высоты, наносим огневое поражение противнику, уничтожаем технику. В основном, работаем по живой силе противника. Как бы не было тяжело, будем поражать врага, будем сражаться до конца. С каждым выстрелом все ближе приближаемся к победе", - сказал старший офицер батареи с позывным "Заря".

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность