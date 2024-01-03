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Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024
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03:07 03.01.2024 (обновлено: 03:10 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919535275.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024
Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
Расчеты САУ "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T03:07
2024-01-03T03:10
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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. &quot;На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций&quot;, — заявили в ведомстве.Уточняется, что самоходные артиллерийские установки "Акация" уничтожили военнослужащих из группы пехоты и две БМП ВСУ. "Парней нашей пехоты поддержали. Мой заряжающий подавал снаряды как автомат, я только успевал кричать, какой снаряд. Несмотря на то, что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Совместно с другим расчетом откинули больше 20 осколков. Оказалось, что группа боевиков ВСУ растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Наши "птички" обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел", — сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".По данным Минобороны от 2 января, за сутки на Купянском направлении Украина потеряла около 115 военнослужащих.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском

МО: бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Самоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что самоходные артиллерийские установки "Акация" уничтожили военнослужащих из группы пехоты и две БМП ВСУ.
"Парней нашей пехоты поддержали. Мой заряжающий подавал снаряды как автомат, я только успевал кричать, какой снаряд. Несмотря на то, что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Совместно с другим расчетом откинули больше 20 осколков. Оказалось, что группа боевиков ВСУ растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Наши "птички" обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел", — сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".
По данным Минобороны от 2 января, за сутки на Купянском направлении Украина потеряла около 115 военнослужащих.
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