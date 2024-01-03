https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919535275.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024
Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
Расчеты САУ "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T03:07
2024-01-03T03:07
2024-01-03T03:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063626_0:208:2779:1771_1920x0_80_0_0_3b142751c2e414d56110500bed2b8208.jpg
ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. "На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций", — заявили в ведомстве.Уточняется, что самоходные артиллерийские установки "Акация" уничтожили военнослужащих из группы пехоты и две БМП ВСУ. "Парней нашей пехоты поддержали. Мой заряжающий подавал снаряды как автомат, я только успевал кричать, какой снаряд. Несмотря на то, что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Совместно с другим расчетом откинули больше 20 осколков. Оказалось, что группа боевиков ВСУ растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Наши "птички" обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел", — сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".По данным Минобороны от 2 января, за сутки на Купянском направлении Украина потеряла около 115 военнослужащих.
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919526133.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063626_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_14ba55b38bb38e5100cf768869b3a2b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
МО: бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что самоходные артиллерийские установки "Акация" уничтожили военнослужащих из группы пехоты и две БМП ВСУ.
"Парней нашей пехоты поддержали. Мой заряжающий подавал снаряды как автомат, я только успевал кричать, какой снаряд. Несмотря на то, что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Совместно с другим расчетом откинули больше 20 осколков. Оказалось, что группа боевиков ВСУ растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Наши "птички" обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел", — сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".
По данным Минобороны от 2 января, за сутки на Купянском направлении Украина
потеряла около 115 военнослужащих.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове