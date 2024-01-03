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Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском

Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024

Бойцы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском

Расчеты САУ "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T03:07

2024-01-03T03:07

2024-01-03T03:10

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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. "На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций", — заявили в ведомстве.Уточняется, что самоходные артиллерийские установки "Акация" уничтожили военнослужащих из группы пехоты и две БМП ВСУ. "Парней нашей пехоты поддержали. Мой заряжающий подавал снаряды как автомат, я только успевал кричать, какой снаряд. Несмотря на то, что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Совместно с другим расчетом откинули больше 20 осколков. Оказалось, что группа боевиков ВСУ растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Наши "птички" обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел", — сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Жорик".По данным Минобороны от 2 января, за сутки на Купянском направлении Украина потеряла около 115 военнослужащих.

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