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Украина заявила о выходе из соглашения СНГ о системе шифровальной связи
Украина заявила о выходе из соглашения СНГ о системе шифровальной связи - РИА Новости, 03.01.2024
Украина заявила о выходе из соглашения СНГ о системе шифровальной связи
Кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифровальной связи, сообщил в среду представитель... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:05
2024-01-03T14:05
2024-01-03T14:05
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифровальной связи, сообщил в среду представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Осуществлен выход Украины из соглашения о создании межгосударственной системы документальной шифрованной связи Содружества независимых государств, заключенного 18 октября 1996 года в Москве", - написал Мельничук.
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в мире, украина, снг, верховная рада украины
В мире, Украина, СНГ, Верховная Рада Украины
Украина заявила о выходе из соглашения СНГ о системе шифровальной связи
Мельничук: Украина вышла из соглашения СНГ о документальной шифровальной связи