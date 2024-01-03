https://ria.ru/20240103/sng-1919575416.html

Украина заявила о выходе из соглашения СНГ о системе шифровальной связи

Украина заявила о выходе из соглашения СНГ о системе шифровальной связи - РИА Новости, 03.01.2024

Украина заявила о выходе из соглашения СНГ о системе шифровальной связи

Кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифровальной связи, сообщил в среду представитель... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:05

2024-01-03T14:05

2024-01-03T14:05

в мире

украина

снг

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/93/1000359355_97:0:1875:1000_1920x0_80_0_0_f4e308b69a60f0bd483bd43417327b11.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о межгосударственной системе документальной шифровальной связи, сообщил в среду представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Осуществлен выход Украины из соглашения о создании межгосударственной системы документальной шифрованной связи Содружества независимых государств, заключенного 18 октября 1996 года в Москве", - написал Мельничук.

https://ria.ru/20240102/soglashenie-1919503895.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, снг, верховная рада украины