https://ria.ru/20240103/sirena-1919542061.html

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 03.01.2024

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T06:50

2024-01-03T06:50

2024-01-03T08:21

специальная военная операция на украине

белгород

россия

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Белгороде включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он.Рано утром губернатор заявил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к областному центру. Под обстрел ВСУ попало село Солоти. По предварительным данным, никто не пострадал, но в двух частных домах выбило окна и посекло кровлю, повреждения получила линия электропередачи.Накануне украинские войска выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял Гладков, из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519082.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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белгород, россия, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков