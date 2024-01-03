https://ria.ru/20240103/shvetsiya-1919571038.html

В Швеции зафиксировали 25-летний температурный рекорд января

В Швеции зафиксировали 25-летний температурный рекорд января - РИА Новости, 03.01.2024

В Швеции зафиксировали 25-летний температурный рекорд января

В Швеции прошла самая холодная за 25 лет январская ночь, температура опустилась до отметки минус 43,6 градуса, в стране объявлен оранжевый уровень опасности,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:27

2024-01-03T13:27

2024-01-03T13:27

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Швеции прошла самая холодная за 25 лет январская ночь, температура опустилась до отметки минус 43,6 градуса, в стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает в среду агентство SVT со ссылкой на шведский институт гидрологии и метеорологии. "В среду ночью в Квиккйокк-Орренярка (метеорологическая станция на севере страны – ред.) была зафиксирована температура 43,6 градуса ниже нуля. Это самая низкая январская температура в Швеции за последние 25 лет", – сказано в материале. По данным агентства, это рекордный показатель для станции за всю историю метеорологических наблюдений с 1888 года. Предыдущий рекорд января был зафиксирован 27 января 1999 года в северном населенном пункте Каресуандо, когда температура составила минус 49 градусов. Шведский институт гидрологии и метеорологии объявил оранжевый уровень опасности в связи с продолжающимися морозами, ветрами и снегопадами в некоторых частях страны.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

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в мире, швеция, новый год, погода