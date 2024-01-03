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Мать найденного на балконе в Москве ребенка призналась, что утопила его
Мать найденного на балконе в Москве ребенка призналась, что утопила его - РИА Новости, 03.01.2024
Мать найденного на балконе в Москве ребенка призналась, что утопила его
Мать ребенка, найденного на балконе в Москве рассказала, что ранее во время купания намеренно ее утопила, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T21:49
2024-01-03T21:49
2024-01-03T21:49
происшествия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Мать ребенка, найденного на балконе в Москве рассказала, что ранее во время купания намеренно ее утопила, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "Мать ребенка доставлена в подразделение столичного СК. В ходе проведения следственных действий она сообщила, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего она захлебнулась. В ближайшее время подозреваемая будет задержана", - говорится в сообщении. Следователи продолжают устанавливать все подробности произошедшего. Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело погибшей малышки на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один малолетний ребенок. В СК сообщили, что было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. "По факту обнаружения тела ребенка женского пола 2022 года рождения в квартире жилого дома, расположенного в Проезде Карамзина, следователями столичного СК возбуждено уголовное дело. Мать ребенка будет доставлена в подразделение Черемушкинского МРСО для проведения с ней следственных действий. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия", - говорится в сообщен
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать найденного на балконе в Москве ребенка призналась, что утопила его
СК: мать найденного на балконе в Москве ребенка призналась, что утопила его
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Мать ребенка, найденного на балконе в Москве рассказала, что ранее во время купания намеренно ее утопила, сообщается в Telegram-канале
столичного СК.
"Мать ребенка доставлена в подразделение столичного СК. В ходе проведения следственных действий она сообщила, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего она захлебнулась. В ближайшее время подозреваемая будет задержана", - говорится в сообщении.
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Следователи продолжают устанавливать все подробности произошедшего.
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело погибшей малышки на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один малолетний ребенок.
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В СК сообщили, что было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.
"По факту обнаружения тела ребенка женского пола 2022 года рождения в квартире жилого дома, расположенного в Проезде Карамзина, следователями столичного СК возбуждено уголовное дело. Мать ребенка будет доставлена в подразделение Черемушкинского МРСО для проведения с ней следственных действий. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия", - говорится в сообщен
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