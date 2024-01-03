https://ria.ru/20240103/rebenok-1919614086.html

В Москве завели уголовное дело после обнаружения тела ребенка на балконе

В Москве завели уголовное дело после обнаружения тела ребенка на балконе - РИА Новости, 03.01.2024

В Москве завели уголовное дело после обнаружения тела ребенка на балконе

Уголовное дело возбудили после обнаружения тела маленькой девочки на балконе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:42

2024-01-03T19:42

2024-01-03T19:42

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после обнаружения тела маленькой девочки на балконе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело годовалой девочки было обнаружено на балконе жилого дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело погибшей малышки на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один малолетний ребенок. "По факту обнаружения тела ребенка женского пола 2022 года рождения в квартире жилого дома, расположенного в Проезде Карамзина, следователями столичного СК возбуждено уголовное дело. Мать ребенка будет доставлена в подразделение Черемушкинского МРСО для проведения с ней следственных действий. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240103/saratov-1919575530.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)