https://ria.ru/20240103/pvo-1919548396.html
Над Белгородской областью сбили 12 ракет
Над Белгородской областью сбили 12 ракет - РИА Новости, 03.01.2024
Над Белгородской областью сбили 12 ракет
Шесть ракет "Точка-У" и шесть ракет "Ольха" украинских войск уничтожены системой ПВО над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:15
2024-01-03T09:15
2024-01-03T09:36
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Шесть ракет "Точка-У" и шесть ракет "Ольха" украинских войск уничтожены системой ПВО над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Сегодня, утром 3 января, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили 12 ракет
МО: ПВО сбила 6 ракет "Точки-У" и 6 ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью