https://ria.ru/20240103/pvo-1919548396.html

Над Белгородской областью сбили 12 ракет

Над Белгородской областью сбили 12 ракет - РИА Новости, 03.01.2024

Над Белгородской областью сбили 12 ракет

Шесть ракет "Точка-У" и шесть ракет "Ольха" украинских войск уничтожены системой ПВО над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T09:15

2024-01-03T09:15

2024-01-03T09:36

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Шесть ракет "Точка-У" и шесть ракет "Ольха" украинских войск уничтожены системой ПВО над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Сегодня, утром 3 января, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240103/oon-1919528130.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)