https://ria.ru/20240103/pvo-1919540818.html

Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 03.01.2024

Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T06:13

2024-01-03T06:13

2024-01-03T06:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782342607_0:78:3030:1782_1920x0_80_0_0_be0464c39088c3db96dffd28340e928a.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу", — написал он.Губернатор уточнил, что под огонь попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет."В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", — добавил глава региона.В Белгороде включили сирену ракетной опасности.За 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял Гладков, после атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519082.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

россия

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, белгородская область, белгород