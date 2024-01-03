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Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 03.01.2024
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06:13 03.01.2024 (обновлено: 06:49 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/pvo-1919540818.html
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 03.01.2024
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T06:13
2024-01-03T06:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
белгород
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу", — написал он.Губернатор уточнил, что под огонь попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет."В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", — добавил глава региона.В Белгороде включили сирену ракетной опасности.За 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял Гладков, после атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519082.html
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безопасность, россия, белгородская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Белгород
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

Губернатор: силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу", — написал он.
Губернатор уточнил, что под огонь попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет.
"В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", — добавил глава региона.
В Белгороде включили сирену ракетной опасности.
За 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял Гладков, после атаки армии противника один человек погиб, еще 11 получили ранения.
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Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьБелгород
 
 
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