https://ria.ru/20240103/putin-1919549715.html

Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети

Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 03.01.2024

Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети

Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин "хочет уничтожить Украину"... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T09:30

2024-01-03T09:30

2024-01-03T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

анналена бербок

германия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин "хочет уничтожить Украину". "Когда мы можем ожидать, что вы, как главный дипломат Германии, наконец, выполните свою задачу и внесете предложения по дипломатическому урегулированию?" — написал один из комментаторов. "Возможно, было бы спасено больше жизней, если бы так называемые ценности Запада не остановили мирные переговоры в Стамбуле", — отметил другой. "Вы злобный разжигатель конфликта", — отметил третий. "Каждой поставленной ракетой, "Зеленые" демонстрируют, что у них есть все основания провоцировать Россию. Европа не должна поддерживать такое поведение!" — поделился мнением еще один из пользователей."Мирные переговоры в тысячу раз более значимы и спасают больше жизней, чем любая поставка оружия, которое снова и снова разжигает войну", — заключили читатели. Бербок известна резкими высказываниями о России. Так, она неоднократно призывала усилить санкционное давление на Москву и поддерживать Украину в конфликте с ней.Президент России Владимир Путин в начале года на встрече с военнослужащими заявил, что враг не Украина, а тот, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, кто хочет уничтожить ее государственность.

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

германия

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в мире, анналена бербок, германия, владимир путин, украина