Рейтинг@Mail.ru
Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/putin-1919549715.html
Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 03.01.2024
Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин "хочет уничтожить Украину"... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:30
2024-01-03T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
германия
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884831460_0:109:3076:1839_1920x0_80_0_0_fd62ff76a0227c15e45320bd2a049935.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин "хочет уничтожить Украину". "Когда мы можем ожидать, что вы, как главный дипломат Германии, наконец, выполните свою задачу и внесете предложения по дипломатическому урегулированию?" — написал один из комментаторов. "Возможно, было бы спасено больше жизней, если бы так называемые ценности Запада не остановили мирные переговоры в Стамбуле", — отметил другой. "Вы злобный разжигатель конфликта", — отметил третий. "Каждой поставленной ракетой, "Зеленые" демонстрируют, что у них есть все основания провоцировать Россию. Европа не должна поддерживать такое поведение!" — поделился мнением еще один из пользователей."Мирные переговоры в тысячу раз более значимы и спасают больше жизней, чем любая поставка оружия, которое снова и снова разжигает войну", — заключили читатели. Бербок известна резкими высказываниями о России. Так, она неоднократно призывала усилить санкционное давление на Москву и поддерживать Украину в конфликте с ней.Президент России Владимир Путин в начале года на встрече с военнослужащими заявил, что враг не Украина, а тот, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, кто хочет уничтожить ее государственность.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884831460_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_ff9aff6bba5acfdc94b0285a9447a35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, германия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Германия, Владимир Путин, Украина

Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин "хочет уничтожить Украину".

"Когда мы можем ожидать, что вы, как главный дипломат Германии, наконец, выполните свою задачу и внесете предложения по дипломатическому урегулированию?" — написал один из комментаторов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
В США дали Украине неожиданный совет
Вчера, 08:55
"Возможно, было бы спасено больше жизней, если бы так называемые ценности Запада не остановили мирные переговоры в Стамбуле", — отметил другой.

"Вы злобный разжигатель конфликта", — отметил третий.

"Каждой поставленной ракетой, "Зеленые" демонстрируют, что у них есть все основания провоцировать Россию. Европа не должна поддерживать такое поведение!" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Мирные переговоры в тысячу раз более значимы и спасают больше жизней, чем любая поставка оружия, которое снова и снова разжигает войну", — заключили читатели.

Бербок известна резкими высказываниями о России. Так, она неоднократно призывала усилить санкционное давление на Москву и поддерживать Украину в конфликте с ней.
Президент России Владимир Путин в начале года на встрече с военнослужащими заявил, что враг не Украина, а тот, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, кто хочет уничтожить ее государственность.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокГерманияВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала