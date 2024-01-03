Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин "хочет уничтожить Украину".
"Когда мы можем ожидать, что вы, как главный дипломат Германии, наконец, выполните свою задачу и внесете предложения по дипломатическому урегулированию?" — написал один из комментаторов.
"Когда мы можем ожидать, что вы, как главный дипломат Германии, наконец, выполните свою задачу и внесете предложения по дипломатическому урегулированию?" — написал один из комментаторов.
"Возможно, было бы спасено больше жизней, если бы так называемые ценности Запада не остановили мирные переговоры в Стамбуле", — отметил другой.
"Вы злобный разжигатель конфликта", — отметил третий.
"Каждой поставленной ракетой, "Зеленые" демонстрируют, что у них есть все основания провоцировать Россию. Европа не должна поддерживать такое поведение!" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Мирные переговоры в тысячу раз более значимы и спасают больше жизней, чем любая поставка оружия, которое снова и снова разжигает войну", — заключили читатели.
Бербок известна резкими высказываниями о России. Так, она неоднократно призывала усилить санкционное давление на Москву и поддерживать Украину в конфликте с ней.
"Вы злобный разжигатель конфликта", — отметил третий.
"Каждой поставленной ракетой, "Зеленые" демонстрируют, что у них есть все основания провоцировать Россию. Европа не должна поддерживать такое поведение!" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Мирные переговоры в тысячу раз более значимы и спасают больше жизней, чем любая поставка оружия, которое снова и снова разжигает войну", — заключили читатели.
Бербок известна резкими высказываниями о России. Так, она неоднократно призывала усилить санкционное давление на Москву и поддерживать Украину в конфликте с ней.
Президент России Владимир Путин в начале года на встрече с военнослужащими заявил, что враг не Украина, а тот, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, кто хочет уничтожить ее государственность.