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В Нижнем Новгороде загорелось кафе
В Нижнем Новгороде загорелось кафе - РИА Новости, 03.01.2024
В Нижнем Новгороде загорелось кафе
Пожарные тушат кафе "Самурай" в парке в Нижнем Новгороде, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:57
2024-01-03T20:57
2024-01-03T21:02
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Пожарные тушат кафе "Самурай" в парке в Нижнем Новгороде, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. "В настоящее время пожарные подразделения работают на тушении кафе в парке "Швейцария". На месте 13 единиц техники и 50 человек личного состава. В результате пожара погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что персонал кафе эвакуировал посетителей до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Как сообщается в Telegram-канале МЧС России, обнаружено два очага пожара. "По первому очагу площадь - 5 квадратных метров, второй очаг обнаружен в электрощитовой с переходом на кровлю здания на площади 300 квадратных метров", - отмечается в сообщении. Прокуратура Нижегородской области поставила на контроль установление обстоятельств пожара в кафе, причины возгорания выясняются. "Надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает пресс-служба ведомства.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, россия
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нижегородская область, Россия
В Нижнем Новгороде загорелось кафе
МЧС: в Нижнем Новгороде загорелось кафе "Самурай", никто не пострадал