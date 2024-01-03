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В Нижнем Новгороде загорелось кафе

В Нижнем Новгороде загорелось кафе - РИА Новости, 03.01.2024

В Нижнем Новгороде загорелось кафе

Пожарные тушат кафе "Самурай" в парке в Нижнем Новгороде, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:57

2024-01-03T20:57

2024-01-03T21:02

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Пожарные тушат кафе "Самурай" в парке в Нижнем Новгороде, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. "В настоящее время пожарные подразделения работают на тушении кафе в парке "Швейцария". На месте 13 единиц техники и 50 человек личного состава. В результате пожара погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что персонал кафе эвакуировал посетителей до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Как сообщается в Telegram-канале МЧС России, обнаружено два очага пожара. "По первому очагу площадь - 5 квадратных метров, второй очаг обнаружен в электрощитовой с переходом на кровлю здания на площади 300 квадратных метров", - отмечается в сообщении. Прокуратура Нижегородской области поставила на контроль установление обстоятельств пожара в кафе, причины возгорания выясняются. "Надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает пресс-служба ведомства.

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, россия