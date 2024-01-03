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При пожаре в частном доме в Пензенской области погибли два человека
При пожаре в частном доме в Пензенской области погибли два человека - РИА Новости, 03.01.2024
При пожаре в частном доме в Пензенской области погибли два человека
Два человека погибли в среду при пожаре в частном доме в Пензенской области, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:55
2024-01-03T19:55
2024-01-03T19:55
происшествия
пензенская область
бессоновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Два человека погибли в среду при пожаре в частном доме в Пензенской области, сообщили в региональном главке МЧС. "Сегодня в 16.34 мск произошел пожар на улице Нагорная в селе Лопуховка Бессоновского района. Сгорела кровля и выгорело внутри частного жилого дома на площади 100 квадратных метров. При разборе конструкций обнаружены двое погибших - мужчины 1962 и 1938 годов рождения", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Причина пожара устанавливается.
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пензенская область
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происшествия, пензенская область, бессоновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Бессоновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном доме в Пензенской области погибли два человека
При пожаре в частном доме в Пензенской области погибли двое мужчин