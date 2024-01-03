https://ria.ru/20240103/pozhar-1919595130.html

При пожаре в многоквартирном доме в Вильнюсе погиб ребенок

При пожаре в многоквартирном доме в Вильнюсе погиб ребенок - РИА Новости, 03.01.2024

При пожаре в многоквартирном доме в Вильнюсе погиб ребенок

Ребенок, пропавший при пожаре в вильнюсском многоквартирном доме, погиб, сообщил на сайте департамент противопожарной охраны и спасения Литвы. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:02

2024-01-03T17:02

2024-01-03T17:02

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ребенок, пропавший при пожаре в вильнюсском многоквартирном доме, погиб, сообщил на сайте департамент противопожарной охраны и спасения Литвы. Во вторник в Вильнюсском районе Виршулишкес загорелся пятиэтажный многоквартирный дом, жильцы перед пожаром слышали один или два взрыва. Пожарные службы обнаружили в доме обгорелый труп, сообщалось также, что в здании может оставаться десятилетний ребёнок. "Стабилизировали первый-третий этажи, чтобы на четвертом этаже нашим спасателям можно было добраться к телу погибшего несовершеннолетнего", - приводит портал слова представителя информационного штаба пожарной службы Донатаса Гуревичюса. По данным LRT, по основной версии на данный момент, взрыв произошел из-за утечки газа. Согласно представителю пожарной службы, жильцы крайних и наименее поврежденных квартир смогут попасть в них, чтобы забрать лекарства и ценные вещи. Ранее прибывшая на место происшествия глава МВД Литвы Агне Билотайте пообещала, что городское самоуправление Вильнюса окажет жильцам дома помощь. По данным самоуправления, 18 эвакуированных из дома были временно переселены в гостиницу, остальные остались у родственников. Всего на месте происшествия зарегистрировались 57 человек.

https://ria.ru/20231211/kazakhstan-1915042680.html

https://ria.ru/20230719/vzryv-1885171545.html

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в мире, вильнюс, литва