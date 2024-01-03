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При пожаре в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека
При пожаре в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2024
При пожаре в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека
В результате пожара в селе Балаганное, расположенном в 120 километрах от Магадана, погибли четыре человека, сообщает в среду ГУ МЧС России региону. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T07:30
2024-01-03T07:30
2024-01-03T07:30
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МАГАДАН, 3 янв - РИА Новости. В результате пожара в селе Балаганное, расположенном в 120 километрах от Магадана, погибли четыре человека, сообщает в среду ГУ МЧС России региону. "Одноэтажный частный жилой дом загорелся ночью 3 января в селе Балаганное Ольского муниципального округа. Пожарных вызвали соседи. К моменту прибытия огнеборцев отдельного поста пожарной части №10 областного Пожарно-спасательного центра дом был охвачен огнем. В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни", - говорится в сообщении. Дополняется, что огонь повредил пристройку к дому, стены, кровлю, вещи и мебель на площади 18 квадратных метров. На месте работает следственного-оперативная группа, дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
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происшествия, россия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Магаданская область, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека
МЧС: при пожаре в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека