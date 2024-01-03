https://ria.ru/20240103/pozhar-1919543193.html

При пожаре в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека

При пожаре в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2024

При пожаре в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека

В результате пожара в селе Балаганное, расположенном в 120 километрах от Магадана, погибли четыре человека, сообщает в среду ГУ МЧС России региону. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T07:30

2024-01-03T07:30

2024-01-03T07:30

происшествия

россия

магаданская область

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

МАГАДАН, 3 янв - РИА Новости. В результате пожара в селе Балаганное, расположенном в 120 километрах от Магадана, погибли четыре человека, сообщает в среду ГУ МЧС России региону. "Одноэтажный частный жилой дом загорелся ночью 3 января в селе Балаганное Ольского муниципального округа. Пожарных вызвали соседи. К моменту прибытия огнеборцев отдельного поста пожарной части №10 областного Пожарно-спасательного центра дом был охвачен огнем. В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни", - говорится в сообщении. Дополняется, что огонь повредил пристройку к дому, стены, кровлю, вещи и мебель на площади 18 квадратных метров. На месте работает следственного-оперативная группа, дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

https://ria.ru/20240102/pozhar-1919512081.html

россия

магаданская область

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)