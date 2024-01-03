https://ria.ru/20240103/poteri-1919576750.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 03.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:19

2024-01-03T14:19

2024-01-03T14:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области."Уничтожено свыше 35 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919431136.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)