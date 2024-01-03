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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 03.01.2024 (обновлено: 14:32 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/poteri-1919576750.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 03.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:19
2024-01-03T14:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области."Уничтожено свыше 35 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919431136.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

МО: ВСУ потеряли около 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.
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"Уничтожено свыше 35 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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