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Полиция задержала мужчину с зажигалкой у российского посольства в Праге - РИА Новости, 03.01.2024
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20:39 03.01.2024 (обновлено: 20:55 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/posolstvo-1919619747.html
Полиция задержала мужчину с зажигалкой у российского посольства в Праге
Полиция задержала мужчину с зажигалкой у российского посольства в Праге - РИА Новости, 03.01.2024
Полиция задержала мужчину с зажигалкой у российского посольства в Праге
Правоохранители успешно завершили переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой у дипмиссии РФ в Праге, он передан врачам, сообщает полиция... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:39
2024-01-03T20:55
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правоохранители успешно завершили переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой у дипмиссии РФ в Праге, он передан врачам, сообщает полиция Чехии в соцсети Х.Ранее полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт."Переговоры прошли успешно &lt;…&gt; Мужчину передали пражской медицинской службе", - говорится в сообщении правоохранителей.Полиция уточнила, что неизвестный оказался иностранцем. Его личность и гражданство не раскрываются.
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в мире, прага, россия, чехия
В мире, Прага, Россия, Чехия
Полиция задержала мужчину с зажигалкой у российского посольства в Праге

Полиция: мужчина с зажигалкой у посольства России в Праге оказался иностранцем

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкЗдание консульского отдела посольства РФ в Праге
Здание консульского отдела посольства РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в медиабанк
Здание консульского отдела посольства РФ в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правоохранители успешно завершили переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой у дипмиссии РФ в Праге, он передан врачам, сообщает полиция Чехии в соцсети Х.
Ранее полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт.
"Переговоры прошли успешно <…> Мужчину передали пражской медицинской службе", - говорится в сообщении правоохранителей.
Полиция уточнила, что неизвестный оказался иностранцем. Его личность и гражданство не раскрываются.
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