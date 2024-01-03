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Полиция задержала мужчину с зажигалкой у российского посольства в Праге

Полиция задержала мужчину с зажигалкой у российского посольства в Праге - РИА Новости, 03.01.2024

Полиция задержала мужчину с зажигалкой у российского посольства в Праге

Правоохранители успешно завершили переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой у дипмиссии РФ в Праге, он передан врачам, сообщает полиция... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:39

2024-01-03T20:39

2024-01-03T20:55

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правоохранители успешно завершили переговоры с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой у дипмиссии РФ в Праге, он передан врачам, сообщает полиция Чехии в соцсети Х.Ранее полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт."Переговоры прошли успешно <…> Мужчину передали пражской медицинской службе", - говорится в сообщении правоохранителей.Полиция уточнила, что неизвестный оказался иностранцем. Его личность и гражданство не раскрываются.

https://ria.ru/20231227/priznanie-1918582854.html

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