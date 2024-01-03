https://ria.ru/20240103/porazhenie-1919534420.html
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве - РИА Новости, 03.01.2024
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве
Недостаточные поставки оружия Киеву со стороны союзников ведут к поражению ВСУ, заявил советник украинского военного руководства Николай Белесков в соцсети X. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T02:26
2024-01-03T02:26
2024-01-03T02:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Недостаточные поставки оружия Киеву со стороны союзников ведут к поражению ВСУ, заявил советник украинского военного руководства Николай Белесков в соцсети X."То, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения", — написал он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240103/rakety-1919530397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве
Белесков назвал военную помощь Запада рецептом медленного поражения Украины