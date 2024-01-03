Рейтинг@Mail.ru
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:26 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/porazhenie-1919534420.html
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве - РИА Новости, 03.01.2024
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве
Недостаточные поставки оружия Киеву со стороны союзников ведут к поражению ВСУ, заявил советник украинского военного руководства Николай Белесков в соцсети X. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T02:26
2024-01-03T02:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Недостаточные поставки оружия Киеву со стороны союзников ведут к поражению ВСУ, заявил советник украинского военного руководства Николай Белесков в соцсети X."То, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения", — написал он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240103/rakety-1919530397.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_119:0:1843:1293_1920x0_80_0_0_e2b68e31f047b93f6f3c5f51d8c11823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Евросоюз
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве

Белесков назвал военную помощь Запада рецептом медленного поражения Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Недостаточные поставки оружия Киеву со стороны союзников ведут к поражению ВСУ, заявил советник украинского военного руководства Николай Белесков в соцсети X.
«
"То, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения", — написал он.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней
01:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала