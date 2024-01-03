https://ria.ru/20240103/porazhenie-1919534420.html

"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве

"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве - РИА Новости, 03.01.2024

"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве

Недостаточные поставки оружия Киеву со стороны союзников ведут к поражению ВСУ, заявил советник украинского военного руководства Николай Белесков в соцсети X. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T02:26

2024-01-03T02:26

2024-01-03T02:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

сша

евросоюз

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Недостаточные поставки оружия Киеву со стороны союзников ведут к поражению ВСУ, заявил советник украинского военного руководства Николай Белесков в соцсети X."То, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения", — написал он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240103/rakety-1919530397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, евросоюз