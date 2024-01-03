https://ria.ru/20240103/pogransluzhba-1919576621.html

Украина заявила о задержании 12 уклонистов у границы с Венгрией

Украина заявила о задержании 12 уклонистов у границы с Венгрией - РИА Новости, 03.01.2024

Украина заявила о задержании 12 уклонистов у границы с Венгрией

Государственная пограничная служба Украины заявила в Telegram-канале в среду, что задержала вблизи границы с Венгрией 12 мужчин, а также организатора переправки РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:18

2024-01-03T14:18

2024-01-03T14:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150787/84/1507878441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bcbb01213b902b4488d4dca01896b0d.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила в Telegram-канале в среду, что задержала вблизи границы с Венгрией 12 мужчин, а также организатора переправки уклонистов от армии, по данным ведомства, пограничникам пришлось открывать предупредительный огонь. Госпогранслужба Украины в конце декабря 2023 года заявила, что разоблачила за год более 220 групп, переправлявших уклонистов от армии за границу. "Группу из 12 мужчин задержали недалеко от границы с Венгрией. Тщетная попытка побега от пограничного наряда закончилась предупредительными выстрелами. Также задержан организатор, который перевозил мужчин собственным транспортом по 12 тысяч гривен (316 долларов – ред.) с каждого", - говорится в сообщении. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919546676.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, владимир зеленский