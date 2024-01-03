https://ria.ru/20240103/pogoda-1919582824.html

Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь - РИА Новости, 03.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:15

2024-01-03T15:15

2024-01-03T15:18

общество

москва

новый год

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что в субботу, 6 января, Москва попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днём минус 10-15 градусов, пройдет кратковременный снег."Однако с приближением Рождества вновь пройдет холодный фронт, температура немного понизится, в ночные часы кратковременные заряды снега, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. В Москве минус 16-18 градусов, по области минус 15-20 градусов, днём чуть распогодиться, лишь местами слабый снег и минус 14-16 в городе, минус 13-18 градусов в Подмосковье", — сказал Тишковец.Он добавил, что такая температура примерно на 5 градусов ниже нормы.

https://ria.ru/20240102/puteshestviya-1918491300.html

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общество, москва, новый год