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Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь - РИА Новости, 03.01.2024
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15:15 03.01.2024 (обновлено: 15:18 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/pogoda-1919582824.html
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь - РИА Новости, 03.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь
В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:15
2024-01-03T15:18
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что в субботу, 6 января, Москва попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днём минус 10-15 градусов, пройдет кратковременный снег."Однако с приближением Рождества вновь пройдет холодный фронт, температура немного понизится, в ночные часы кратковременные заряды снега, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. В Москве минус 16-18 градусов, по области минус 15-20 градусов, днём чуть распогодиться, лишь местами слабый снег и минус 14-16 в городе, минус 13-18 градусов в Подмосковье", — сказал Тишковец.Он добавил, что такая температура примерно на 5 градусов ниже нормы.
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общество, москва, новый год
Общество, Москва, Новый год
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

Синоптик Тишковец: в рождественскую ночь в Москве ожидается до минус 18 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в субботу, 6 января, Москва попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днём минус 10-15 градусов, пройдет кратковременный снег.
"Однако с приближением Рождества вновь пройдет холодный фронт, температура немного понизится, в ночные часы кратковременные заряды снега, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. В Москве минус 16-18 градусов, по области минус 15-20 градусов, днём чуть распогодиться, лишь местами слабый снег и минус 14-16 в городе, минус 13-18 градусов в Подмосковье", — сказал Тишковец.
Он добавил, что такая температура примерно на 5 градусов ниже нормы.
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