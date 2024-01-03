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Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ

Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024

Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ

В Киеве сообщили о возвращении на Украину более 200 военнопленных, в числе которых солдаты, сержанты, офицеры. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:32

2024-01-03T19:32

2024-01-03T19:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Киеве сообщили о возвращении на Украину более 200 военнопленных, в числе которых солдаты, сержанты, офицеры. "Из русского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины вооруженных сил, национальной гвардии, ВМС, пограничники", - написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. В среду Минобороны России сообщило, что из украинского плена благодаря посредничеству ОАЭ возвращены 248 военных РФ, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения.

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2024

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киев, россия, украина, владимир зеленский, в мире