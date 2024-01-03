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Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 03.01.2024 (обновлено: 19:33 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/plennye-1919612767.html
Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ
Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ
В Киеве сообщили о возвращении на Украину более 200 военнопленных, в числе которых солдаты, сержанты, офицеры. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:32
2024-01-03T19:33
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Киеве сообщили о возвращении на Украину более 200 военнопленных, в числе которых солдаты, сержанты, офицеры. "Из русского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины вооруженных сил, национальной гвардии, ВМС, пограничники", - написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. В среду Минобороны России сообщило, что из украинского плена благодаря посредничеству ОАЭ возвращены 248 военных РФ, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения.
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киев, россия, украина, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ

Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев. 14 января 2023
Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Киеве сообщили о возвращении на Украину более 200 военнопленных, в числе которых солдаты, сержанты, офицеры.
"Из русского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины вооруженных сил, национальной гвардии, ВМС, пограничники", - написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.
В среду Минобороны России сообщило, что из украинского плена благодаря посредничеству ОАЭ возвращены 248 военных РФ, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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