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В Псковской области на дискотеке в ДК включили песню Верки Сердючки - РИА Новости, 03.01.2024
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12:48 03.01.2024 (обновлено: 12:49 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/pesnya-1919566249.html
В Псковской области на дискотеке в ДК включили песню Верки Сердючки
В Псковской области на дискотеке в ДК включили песню Верки Сердючки - РИА Новости, 03.01.2024
В Псковской области на дискотеке в ДК включили песню Верки Сердючки
Включение песни Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко) в программу дискотеки в районном Доме культуры в Псковской области... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:48
2024-01-03T12:49
псков
псковская область
верка сердючка (андрей данилко)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Включение песни Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко) в программу дискотеки в районном Доме культуры в Псковской области вызвало широкий общественный резонанс, администрация ДК уже принесла свои извинения за этот инцидент, который произошел "без злого умысла". Первого января в соцсети "ВКонтакте" появилось видео дискотеки в районном Доме культуры города Порхов (порховский социально-культурный комплекс). Как следует из ролика, участники дискотеки танцуют под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина". Это вызвало негодование некоторых пользователей, которые сочли композицию оскорбительной для участников специальной военной операции. "Уважаемые жители Порхова, администрация Дома культуры приносит свои извинения за ситуацию с песней Веры Сердючки на дискотеке. Данная композиция была поставлена диджеем без какого-то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста", - пояснила директор ДК Алла Тарасенкова в комментарии к соответствующему посту.По ее словам, с диджеем "проведена беседа, и он будет наказан". Тарасенкова напомнила также, что коллектив порховского Дома культуры оказался одним из первых, кто начал оказывать помощь мобилизованным жителям региона. "На протяжении всей операции всегда помогаем и переживаем за наших парней. Ещё раз приносим извинения за сложившуюся ситуацию у всех порховичей и наших защитников отечества", - заключила директор Дома культуры. Как следует из комментариев пользователей, после этого инцидента проведение дискотек, которые проходят по субботам с 22.00 до 2.00 мск, приостановлено. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает. В афише Дома культуры в Порхове, где перед Новым годом вручались подарки от районных и областных властей семьям участников спецоперации, нет сведений об изменениях в программе.
https://ria.ru/20240101/girlyanda-1919384849.html
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4.7
96
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псков, псковская область, верка сердючка (андрей данилко), общество, новый год, новости культуры
Псков, Псковская область, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Общество, Новый год, Новости культуры
В Псковской области на дискотеке в ДК включили песню Верки Сердючки

Директор порховского ДК извинилась из-за песни Верки Сердючки на дискотеке

© Кадр видео очевидцаДискотека в Доме культуры в городе Порхов в Псковской области
Дискотека в Доме культуры в городе Порхов в Псковской области
© Кадр видео очевидца
Дискотека в Доме культуры в городе Порхов в Псковской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Включение песни Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко) в программу дискотеки в районном Доме культуры в Псковской области вызвало широкий общественный резонанс, администрация ДК уже принесла свои извинения за этот инцидент, который произошел "без злого умысла".
Первого января в соцсети "ВКонтакте" появилось видео дискотеки в районном Доме культуры города Порхов (порховский социально-культурный комплекс). Как следует из ролика, участники дискотеки танцуют под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина". Это вызвало негодование некоторых пользователей, которые сочли композицию оскорбительной для участников специальной военной операции.
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1 января, 17:42
"Уважаемые жители Порхова, администрация Дома культуры приносит свои извинения за ситуацию с песней Веры Сердючки на дискотеке. Данная композиция была поставлена диджеем без какого-то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста", - пояснила директор ДК Алла Тарасенкова в комментарии к соответствующему посту.
По ее словам, с диджеем "проведена беседа, и он будет наказан". Тарасенкова напомнила также, что коллектив порховского Дома культуры оказался одним из первых, кто начал оказывать помощь мобилизованным жителям региона.
"На протяжении всей операции всегда помогаем и переживаем за наших парней. Ещё раз приносим извинения за сложившуюся ситуацию у всех порховичей и наших защитников отечества", - заключила директор Дома культуры.
Как следует из комментариев пользователей, после этого инцидента проведение дискотек, которые проходят по субботам с 22.00 до 2.00 мск, приостановлено. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
В афише Дома культуры в Порхове, где перед Новым годом вручались подарки от районных и областных властей семьям участников спецоперации, нет сведений об изменениях в программе.
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ПсковПсковская областьВерка Сердючка (Андрей Данилко)ОбществоНовый годНовости культуры
 
 
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