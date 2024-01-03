https://ria.ru/20240103/otvet-1919542206.html

"Есть чем ответить". Отчаянная мера против России вызвала тревогу в США

"Есть чем ответить". Отчаянная мера против России вызвала тревогу в США - РИА Новости, 03.01.2024

"Есть чем ответить". Отчаянная мера против России вызвала тревогу в США

Конфискация замороженных на Западе российских активов лишь усилит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы Соединенных Штатов и Европы в России,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T07:00

2024-01-03T07:00

2024-01-03T15:19

в мире

россия

сша

украина

евросоюз

брикс

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Конфискация замороженных на Западе российских активов лишь усилит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы Соединенных Штатов и Европы в России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия может ответить присвоением активов Запада, которые все еще находятся в стране", — предупредил он.По словам разведчика, конфискация российских активов подорвет доверие к доллару как резервной валюте. Он с недоумением заметил, что Запад обсуждает присвоение российских средств именно в тот момент, когда Россия стала председателем БРИКС. По мнению Джонсона, международная организация сможет выстроить собственный альтернативный финансовый порядок.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала примерно три миллиарда евро — как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.

https://ria.ru/20231222/aktivy-1917384827.html

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, евросоюз, брикс, центральное разведывательное управление (цру)