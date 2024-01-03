https://ria.ru/20240103/obstrely-1919527676.html

ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.01.2024

ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 160 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T00:20

2024-01-03T00:20

2024-01-03T00:20

специальная военная операция на украине

украина

горловка

донецкая народная республика

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 160 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 160 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 58 обстрелов.

https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919526133.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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украина, горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия