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ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.01.2024
ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 160 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:20
2024-01-03T00:20
2024-01-03T00:20
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 160 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 160 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 58 обстрелов.
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украина, горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР