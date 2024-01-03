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Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2024

Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:37

2024-01-03T14:37

2024-01-03T14:37

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . "В 13.00 (мск) боевики киевского режима произвели обстрел города Каменка-Днепровская из ствольной артиллерии. Зафиксировано не менее шести взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщили в оперативных службах .

запорожская область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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запорожская область, происшествия