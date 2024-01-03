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Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:37
2024-01-03T14:37
2024-01-03T14:37
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . "В 13.00 (мск) боевики киевского режима произвели обстрел города Каменка-Днепровская из ствольной артиллерии. Зафиксировано не менее шести взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщили в оперативных службах .
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области из ствольной артиллерии