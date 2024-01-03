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Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/obstrel-1919579078.html
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:37
2024-01-03T14:37
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . "В 13.00 (мск) боевики киевского режима произвели обстрел города Каменка-Днепровская из ствольной артиллерии. Зафиксировано не менее шести взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщили в оперативных службах .
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РИА Новости
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5
4.7
96
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области из ствольной артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах .
"В 13.00 (мск) боевики киевского режима произвели обстрел города Каменка-Днепровская из ствольной артиллерии. Зафиксировано не менее шести взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщили в оперативных службах .
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 января, 16:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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