https://ria.ru/20240103/naimenovaniya-1919602816.html

Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские"

Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские" - РИА Новости, 03.01.2024

Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские"

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 40-му инженерно-саперному полку, 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:58

2024-01-03T17:58

2024-01-03T17:58

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 40-му инженерно-саперному полку, 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почетных наименований "гвардейские", соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 40 инженерно-саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 40 гвардейский инженерно-саперный полк", — говорится в документе. Путин также подписал указы о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетного наименования "гвардейский" и о присвоении 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почетного наименования "гвардейская".

https://ria.ru/20240101/putin-1919390743.html

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россия, владимир путин, общество