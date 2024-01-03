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Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские" - РИА Новости, 03.01.2024
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17:58 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/naimenovaniya-1919602816.html
Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские"
Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские" - РИА Новости, 03.01.2024
Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские"
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 40-му инженерно-саперному полку, 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:58
2024-01-03T17:58
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 40-му инженерно-саперному полку, 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почетных наименований "гвардейские", соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 40 инженерно-саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 40 гвардейский инженерно-саперный полк", — говорится в документе. Путин также подписал указы о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетного наименования "гвардейский" и о присвоении 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почетного наименования "гвардейская".
https://ria.ru/20240101/putin-1919390743.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские"

Путин указом присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские"

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 40-му инженерно-саперному полку, 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почетных наименований "гвардейские", соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 40 инженерно-саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 40 гвардейский инженерно-саперный полк", — говорится в документе.
Путин также подписал указы о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетного наименования "гвардейский" и о присвоении 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почетного наименования "гвардейская".
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