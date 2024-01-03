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На МЦД-4 возобновили движение после аварии
На МЦД-4 возобновили движение после аварии - РИА Новости, 03.01.2024
На МЦД-4 возобновили движение после аварии
Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) через станцию Тестовская возобновлено после инцидента с повреждением контактного провода,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:33
2024-01-03T10:33
2024-01-03T10:33
общество
москва
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) через станцию Тестовская возобновлено после инцидента с повреждением контактного провода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее на МЦД-4 было приостановлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной из-за повреждения контактного провода. "На МЦД-4 возобновлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной. Поезда курсируют в обе стороны. МЖД принимает меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московские центральные диаметры (мцд)
Общество, Москва, Московские центральные диаметры (МЦД)
На МЦД-4 возобновили движение после аварии
На участке МЦД-4 возобновили движение после инцидента с контактным проводом