Рейтинг@Mail.ru
На МЦД-4 возобновили движение после аварии - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/mtsd-1919553698.html
На МЦД-4 возобновили движение после аварии
На МЦД-4 возобновили движение после аварии - РИА Новости, 03.01.2024
На МЦД-4 возобновили движение после аварии
Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) через станцию Тестовская возобновлено после инцидента с повреждением контактного провода,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:33
2024-01-03T10:33
общество
москва
московские центральные диаметры (мцд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/74/1562227450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78bd7138496ef62817d385f8c2e852f8.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) через станцию Тестовская возобновлено после инцидента с повреждением контактного провода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее на МЦД-4 было приостановлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной из-за повреждения контактного провода. "На МЦД-4 возобновлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной. Поезда курсируют в обе стороны. МЖД принимает меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/74/1562227450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e26bed8663b9b2de91562ce6ebbf081f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московские центральные диаметры (мцд)
Общество, Москва, Московские центральные диаметры (МЦД)
На МЦД-4 возобновили движение после аварии

На участке МЦД-4 возобновили движение после инцидента с контактным проводом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Поезд Московского центрального диаметра . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) через станцию Тестовская возобновлено после инцидента с повреждением контактного провода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее на МЦД-4 было приостановлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной из-за повреждения контактного провода.
"На МЦД-4 возобновлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной. Поезда курсируют в обе стороны. МЖД принимает меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.
 
ОбществоМоскваМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала