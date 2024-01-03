https://ria.ru/20240103/moldavia-1919590675.html

Оппозиция Молдавии призвала власти объяснить причину задержки зарплаты

Оппозиция Молдавии призвала власти объяснить причину задержки зарплаты - РИА Новости, 03.01.2024

Оппозиция Молдавии призвала власти объяснить причину задержки зарплаты

Оппозиционная партия "Шанс" направила правительству Молдавии запрос, в котором прочит объяснить причину задержки зарплаты за несколько месяцев для сотрудников... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:31

2024-01-03T16:31

2024-01-03T16:31

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шанс" направила правительству Молдавии запрос, в котором прочит объяснить причину задержки зарплаты за несколько месяцев для сотрудников госпредприятия "Железная дорога Молдавии". "Партия "Шанс" направила в правительство Молдавии официальный запрос. Мы требуем разъяснить, почему сотрудникам стратегического объекта страны месяцами задерживают зарплату. Речь о железнодорожниках, у которых не было денег даже на конфеты своим детям в Новый год", - говорится в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале партии. Оппозиция полагает, что власть закрывает глаза на "злостное нарушение трудового законодательства и ущемление прав людей". Представители партии "Шанс" просят рассказать, какие меры будут предприняты, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Они требуют скорейшего разрешения этого вопроса и выплаты всех задолженностей.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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