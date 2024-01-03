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ВСУ потеряли до 55 военных на Запорожском направлении

ВСУ потеряли до 55 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.01.2024

ВСУ потеряли до 55 военных на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 55 солдат, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:21

2024-01-03T14:21

2024-01-03T14:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 55 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Лукьяновское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины